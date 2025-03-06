Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediyemize yapılan yapı ruhsatı başvuru ekinde sunulan bazı statik proje hesap raporlarında program veri girişinde değişiklik yapıldığı Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün dikkati sayesinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından yapılan ön tahkikat neticesinde derhal harekete geçilmiş ve yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalarımız başlamıştı.

Yapı denetim firmalarının tamamından, konunun bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi amacıyla üniversiteler bünyesindeki öğretim elemanlarına ilgili projelerin performans analizlerinin hazırlatılarak belediyeye 02.04.2025 tarihine kadar sunulması istenmiştir. Konuyla ilgili olarak Hitit Üniversitesi öğretim elemanları çalışmalara başlamıştır. Performans raporlarından çıkacak sonuca göre gerekli işlemler ivedilikle tesis edilecektir.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Ayrıca, söz konusu inşaat mühendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari yaptırım için de Ankara İnşaat Mühendisleri Odası / Çorum İl Temsilciliği’ne yazı yazılmıştır.Konu gerek belediyemiz ve gerekse valiliğimiz nezdinde yakından takip edilmektedir.Bu süre sonucunda ortaya çıkacak olan analiz raporları ve kurul raporlarına göre süreç yönetilecek ve hukuki olarak yapılacaklar titizlikle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”