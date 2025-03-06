Balıkçı esnafının Geçici Balıkçılar Çarşısı’na taşınmasıyla başlatılan yıkım süreci diğer işyeri sahiplerinin de dükkânlarını boşaltmasıyla birlikte devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan Tarihi Meydan’da çalışmalar hız kazandı. Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi’ni buluşturacak olan projede balıkçıların ardından kalan işyerlerinin de taşınmasıyla birlikte yıkım çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıkım çalışmasını kısa süre içerisinde bitireceği belirtildi.

Yıkım çalışmalarının ardından başlatılacak olan çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte Velipaşa Hanı, Tarihi Şehir Meydanı ile gün yüzüne çıkmış olacak.

Editör: Haber Merkezi