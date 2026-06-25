Çorum İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda Çorum'da Pınarçay Köyü Kır Mevkinde bir fabrika ve arsasının icradan satılığa çıktığı duyuruldu.

İÇİNDEKİ EKİPMANLARIYLA BİRLİKTE...

Parsel üzerinde 1 adet 2 katlı idari bina, 1 adet fabrika üretim fabrikası, 1 adet depo binası, 1 adet yemekhane yapısı, 1 adet atık depo yapısı, 1 adet kantin ve dinlenme alanı yapısı, 1 adet jenaretör odası yapısı, 1 adet güneş enerji sistemi invertör koruma apısı, 1 adet güvenlik kulübesi yapısı, 1 adet garaj (kanopi) yapısı yer alırken, fabrika binası ve arsası olan taşınmazın tam hissesi ve mütemmim cüz niteliğindeki ekipmanları ile beraber açık arttırma yoluyla satılacağı duyuruldu.

MUHAMMEN BEDELİ

18 bin 833 metrekarelik alanda yer alan fabrika ve arsanın muhammen bedeli ise 92 milyon 229 bin lira olarak belirlendi.

İHALE TARİHİ NE ZAMAN?

Açık artırma usulü ile satılacak fabrika için teklifler 6-8 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Alıcı çıkmaması durumunda ikinci ihale ise 2-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.