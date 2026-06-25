AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın KÖYDES yatırımlarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Kamuoyunda gündeme getirilen “KÖYDES’e kayyum atandı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Alar, söz konusu değerlendirmelerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Alar, KÖYDES’in seçimle oluşan bir yönetim organı olmadığını, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yürütülen bir kamu yatırım programı olduğunu vurguladı. Köylerin içme suyu, yol, sulama ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan programın işleyişinin mevzuatla açık şekilde belirlendiğini ifade eden Alar, Solmaz’ın açıklamalarında yer alan “KÖYDES seçimi” ve “KÖYDES üyeleri” gibi ifadelerin hukuki karşılığının bulunmadığını kaydetti.

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi seçimleri olduğunu hatırlatan Alar, bu durumun KÖYDES yatırımlarının yönetimiyle karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Alar, 2026/11394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yatırım programlarının Vali başkanlığındaki İl Tahsisat Komisyonu, kaymakamlıklar ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, “Seçilmişlerin devre dışı bırakıldığı veya yerlerine atanmışların karar aldığı yönündeki iddiaların hiçbir hukuki ve idari dayanağı yoktur” dedi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın hukukçu kimliğine rağmen mevzuatı incelemek yerine kulis bilgilerine dayanarak açıklamalarda bulunduğunu öne süren Alar, kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savundu.

Bazı çevrelerin hizmet ve yatırım siyasetiyle yarışamadıkları için dezenformasyon ve polemik üretmeyi tercih ettiğini ileri süren Alar, Çorum’a kazandırılan yatırımları gölgelemeye yönelik girişimlerin vatandaşlar nezdinde karşılık bulmayacağını söyledi.

AK Parti’nin gündeminin eser, hizmet ve yatırım olduğunu vurgulayan Alar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Çorum’a yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

KÖYDES başta olmak üzere tüm kamu yatırımlarının ilgili mevzuat çerçevesinde şeffaf ve kurumsal bir anlayışla yürütüldüğünü ifade eden Alar, “Gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışanlar ne derse desin, biz işimize bakıyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset polemik değil, hizmet üretme sanatıdır” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ