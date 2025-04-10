Gülşehri Belediye Başkanı Şakir Yıldırım Çorum'un da yakından tanıdığı bir isim. Yıldırım belediye başkanı olmadan önce Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanlığı yapıyordu. Şakir Yıldırım'ın Yozgat'a bağlı Gülşehri Belediye Başkan Adayı olmasının ardından boşalan BBP İl Başkanlığı görevine Av. Özkan Yandım atanmıştı.

Hizmet İş tepki gösterdi

İşçi kıyımıyla ilgili açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, yaşanan gelişmeye tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Şakir Yıldırım’ın, yerel seçim öncesinde çalışanlara yönelik işten çıkarma yapılmayacağı yönündeki taahhüdünü hatırlatan Zararsız, bu sözlerin ardından yaşanan işten çıkarmaların kamuoyunda rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Zararsız açıklamasında, "Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik zorluklar herkesin malumu. Ancak bu sürecin faturasının sabit gelirli emekçilere çıkarılması kabul edilemez" dedi. Belediyenin, çalışanlara mobbing uyguladığı ve bazı işçilerin sendikadan istifaya zorlandığı iddialarına da yer veren Zararsız, işçilerin işten çıkarılmasının haksız ve hukuksuz olduğunu savundu.

Sendika, belediyede çalışan diğer işçilere de benzer baskıların uygulandığını öne sürerken, işten çıkarılan sekiz çalışanın uzun süredir belediye bünyesinde görev yaptığını belirtti. Ferman Zararsız, işçilerin yeniden işe alınmaması halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti. Bu kapsamda işe iade davası açılacağı, kötü niyet tazminatı talebinde bulunulacağı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan iş müfettişi talep edileceği bildirildi.

Sendika, işçilerin bilgi verilmeden görevlerine son verildiğini iddia ederek, adaletin sağlanması ve iş barışının yeniden tesisi çağrısında bulundu.

