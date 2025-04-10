Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Marketi ihtiyaç sahibi yükümlülere destek veriyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Marketi'ne Kızılay tarafından sağlanan kıyafetler ile Çorum Belediyesi ve MÜSİAD Çorum Şubesi tarafından sağlanan gıda kolileri Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahibi yükümlülere dağıtıldı

42 gıda kolisi ve 69 parça çeşitli türlerde kıyafet desteğinin sağlandığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık ve hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir infaz sistemini ifade etmektedir. Bu çerçevede denetimli serbestlik müdürlüklerince yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik birçok eğitim iyileştirme çalışmalarının yanı sıra sosyo-ekonomik destek de sağlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yardımcı olmak üzere, adalet komisyonlarının bulunduğu yerlerde, Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı olarak kurulan koruma kurulları faaliyet göstermektedir. Bazı kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin üye olarak yer aldığı koruma kurulları, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Market Projeleri” ile denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ve eski hükümlülere kaynaklar ölçüsünde aynî ve nakdî yardımlar yapılmakta olup bu kişiler ile ailelerinin ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır.

Çorum'da da bu amaçla, Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 22/11/2022 tarihinde Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası giriş katında, "Sosyal Market" oluşturulmuş ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ve eski hükümlülere yardım çalışmaları bu market aracılığıyla devam etmektedir.

Bu kapsamda 2025 yılında Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Marketine Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi tarafından sağlanan kıyafetler ile Çorum Belediyesi ve MÜSİAD Çorum Şubesi tarafından sağlanan gıda kolilerinin Ramazan Ayı içinde ihtiyaç sahibi yükümlülere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede halen 42 gıda kolisi ve 69 parça çeşitli türlerde kıyafet desteği sağlanmış olup ihtiyaç sahibi yükümlülerin talepleri Sosyal Market aracılığı ile karşılanmaya devam edecektir.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ