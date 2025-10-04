Toplantıda belediyenin devam eden projeleri, şehirde yürütülen hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Başkan Aşgın, toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Genel istişare ve koordinasyon toplantımızı yönetim kadromuzla gerçekleştirdik. Şehrimizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aşgın ayrıca, Çorum’un her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için altyapıdan üstyapıya, kültürel projelerden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Yönetim kadrosuyla yapılan değerlendirmelerin, hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Belediye yöneticileri de toplantıda, yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, yeni dönem hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Aşgın, “Çorum için hizmet yolunda güçlü bir ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi