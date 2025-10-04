Toplantıda birçok belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi bir araya gelerek kültürel mirasın korunması ve şehirlerin tarihi dokusunun geleceğe taşınması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan İsbir, program kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bire bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, ilçenin önemli değerlerinden biri olan Şapinuva Antik Kenti’nin çevresinin güzelleştirilmesi için destek talebinde bulundu.

Şapinuva’nın yalnızca Çorum için değil, Türkiye’nin tarihi mirası açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan İsbir, yapılacak çalışmalarla bölgenin hem turizme hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile de bir araya gelen Başkan İsbir, toplantı süresince gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

İsbir, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin daha görünür hale gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Şapinuva bizim gözbebeğimizdir. Bu tarihi mirası korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için her platformda destek arayışımızı sürdürüyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi