Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısına sert sözlerle tepki göstererek, “Bu saldırı sadece bir gemiye değil, tüm insanlığa yapılmıştır” dedi.

Milletvekili Tahtasız, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na yaptığı müdahaleyi kınadı. Mehmet Tahtasız, “Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, mazlum Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na saldırısı; sadece bir gemiye değil, tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

İsrail donanmasının gemilere çıkması, aktivistleri alıkoyması ve iletişimi kesmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Tahtasız, “Bu barbarca müdahale, uluslararası hukukun ve insani yardımın dokunulmazlığına açıkça aykırıdır. Hukuksuzluğun, zorbalığın ve insanlık dışı uygulamaların yeni bir örneğidir” dedi.

“TARİH BU UTANCI UNUTMAYACAK”

Mehmet Tahtasız, tarihe kara bir leke olarak geçecek bu olayın insanlığın vicdanında derin bir yara açtığını dile getirerek, “Tarih bu utancı unutmayacak. Dünya bu zulme sessiz kalmamalı. Sumud Filosu sadece yardım değil, umut taşıyor. İsrail’in kanlı elleri bu umut gemilerinden derhal çekilmelidir” açıklamasında bulundu.

“ORTAK DEĞERLER HEDEF ALINDI”

Açıklamasında tüm dünya devletlerine ve vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunan Mehmet Tahtasız, “Sumud Filosu’na yapılan saldırı, insanlığın ortak değerlerine yapılan saldırıdır. Tüm dünya devletlerini ve vicdan sahibi insanları, bu hukuksuzluğa karşı tek ses olmaya davet ediyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

