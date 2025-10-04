Bakanlık, 2025-2026 üretim yılı için daha önce 2 bin 975 TL olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatını revize etti. Yapılan güncelleme ile kota tamamlama primi de dahil olmak üzere pancar alım fiyatı ton başına 3 bin 100 TL olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güncellemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Kararın, hem çiftçilerin gelirini artırması hem de üretim zincirini güçlendirmesi bekleniyor.

Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak açıklanmıştı. 2025-2026 üretim yılı için fiyatın 3 bin 100 TL’ye yükseltilmesi, geçen yıla göre 725 TL’lik bir artışa işaret ediyor.

Açıklamada artışın çiftçilerin alın terini korumak ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla yapıldığı ifade edildi. Ayrıca fiyat güncellemesinin sanayinin 100. yılına denk gelmesi de sembolik bir önem taşıyor.

Muhabir: Haber Merkezi