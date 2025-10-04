Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 61,67 fiyat artışı görülen üniversite eğitim ücreti en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 17,29 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Eylül ayında en fazla fiyat artışı yüzde 61,67 ile üniversite eğitim ücretlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 17,29 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) yüzde 36,62, yumurta yüzde 19,84, taze balık yüzde 19,16, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 13,45, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 11,95 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; sağlık sigortası yüzde 5,75, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 5,29, ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.) yüzde 3,94, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 2,59 olarak gerçekleşti.

Muhabir: İHA AJANS