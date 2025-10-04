45. Bölge Çorum Eczacı Odası Sungurlu İlçe Temsilcisi Çağatay Eczanesi sahibi Fatih Çağatay oldu. 45. Bölge Çorum Eczacı Odası İlçe Temsilciliği görevini yürüten Serhat Battal Külük, Çorum Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi nedeniyle görevini Fatih Çağatay’a devretti.

Fatih Çağatay, bugüne kadar ilçede yaptığı değerli çalışmalar için Serhat Battal Külük’e teşekkür etti.

Serhat Battal Külük, meslektaşı Fatih Çağatay’a yeni görevinde başarılar dileyerek destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi