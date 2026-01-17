Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının olağan genel kurullarına Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile devam edildi.

Gülüm Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Necmettin Uzun güven tazeledi. Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, eski Oda Başkanı Abdullah Çetin ve Mustafa Şen, Hasan Gürtop ve Ayhan Çağlar’ın divan üyeliklerine seçilmesi ile başlayan genel kurulda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu.

Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra ola sunularak kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilerek tahmini bütçenin de onaylandığı kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri de belirlenerek oybirliği ile kabul edildi.

Mesleğe katkıları bulunan 35 yılını dolduran 59 duayen esnafa plaketlerinin verildiği kongrede son olarak ise dilek temenniler bölümünde Oda Başkanı Necmettin Uzun bir konuşma yaptı.

2014 yılında bayrağı Abdullah Çetin’den devraldığını, bugüne kadar esnafın başkanı değil hizmetkarı olmaya gayret gösterdiğini, görev aldığı sürede bugüne kadar oda üyelerinin kendisini yalnız bırakmadığını belirterek “Ben de sizleri yalnız bırakmayacağım” diyerek sözlerine başlayan Necmettin Uzun, kongreye katılan tüm konuklar ve üyelerine teşekkür etti. Odaya yeni bir hizmet aracı kazandırdıklarını da anlatan Uzun, Sanayi Sitesi’nin giriş ve çıkışları ile ilgili Valilik, Belediye ve Sanayi Sitesi Kooperatifi işbirliğinde yeni bir çalışma başlattıklarını ve havaların ısınması ile birlikte kurulacağını dile getirdi.

Kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. Tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Necmettin Uzun yeniden Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına seçildi. Uzun'un yönetiminde ise “Alattin Yalçın, Elvan Baykal, Hüseyin Şengil, Cengiz Metin, Bahri Kuyumcu, Celal Bozdağ, Lütfi Çavdar ve Rıza Tutkaç” yer aldı.

Oda Denetim Kurulu’na ise Özkan Ersoy, Serdal Pamuk ve Serbay Çetin seçildi.

