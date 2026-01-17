Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz yönetiminde toplanan Belediye Meclisi Grubu aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

CHP İl Binası Toplantı Salonu'ndaki aylık olağan toplantıda şehrin güncel sorunları, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin yanısıra Belediye Meclisi'nde yürütülen çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler de kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıyı değerlendiren CHP İl Başkanı Solmaz; katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla; Çorum’un ihtiyaçlarını merkeze alan politikalar üretmeye, ortak akıl doğrultusunda kentimize değer katacak çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi