Hakverdi Pastanesi ve Şellale Cafe sahiplerinden Mustafa Mertek ile Kübra ve Esra Mertek’in babası olan Arif Mertek önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Arif Mertek’in cenazesi cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi