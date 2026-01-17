Birleşik Emekliler Sendikası tarafından düzenlenen etkinlikte basın açıklamasını, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Sefa Batak yaptı.

Batak, açıklamasında emeklilerin her geçen yıl daha da yoksullaştığını belirterek, mevcut sistem içerisinde yapılacak geçici maaş artışlarının emeklilerin yaşadığı sorunları çözmeye yetmediğini söyledi.

Emeklilik sisteminde köklü bir düzenlemenin zorunlu hale geldiğini ifade eden Batak, “Bugün yüzde 50 oranında maaş artışı yapılsa dahi bu artış, emeklilerin sorunlarını kalıcı olarak çözmeyecektir. Emeklilere reva görülen sadaka niteliğindeki artışları kabul etmiyoruz.” dedi.

2008 yılında çıkarılan yasa ile emeklilerin ciddi hak kayıplarına uğradığını savunan Batak, çalışırken yüksek prim ödeyen emeklilerin, TÜİK’in gerçeği yansıtmadığını öne sürdüğü enflasyon verileriyle cezalandırıldığını ileri sürdü.

Batak, 17 milyon emekli adına taleplerini sıralayarak, kök maaş düzenlemesi yapılmasını, taban emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını, emekli ikramiyelerinin kalıcı hale getirilmesini ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını istedi.

Açıklamada, emekli sendikalarının önündeki engellerin kaldırılması ve emeklilerin haklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşmelerle belirlenmesi çağrısında da bulunuldu.

Batak, taleplerin karşılanmaması halinde emeklilerin yoksulluğunun daha da derinleşeceğini belirterek, “Taleplerimiz makul ve karşılanabilirdir. Sorun kaynak değil, yönetsel irade sorunudur. Emekliler olarak ‘ya çözüm, ya da seçim’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından, Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan stantta emeklilerin taleplerini içeren imza kampanyası başlatıldı.

Basın açıklamasına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile CHP’li belediye meclis üyeleri destek verdi.

-Milletvekili Tahtasız, “Evinde çorbası kaynayan bir insan çorba kuyruğunda beklemez”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emeklilere yönelik düzenlemelere destek verdiklerini belirterek, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir seviyesine kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Meclis’te emeklilere ilişkin yeni bir yasa teklifi vereceklerini belirten Tahtasız, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini savundu. Emeklilerin bir tas çorba için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda bırakıldığını dile getiren Tahtasız, “Evinde eti, çorbası kaynayan bir insan çorba kuyruğunda beklemez. İnsanları ucuz et, balık ve sebze kuyruklarına, pazarlardan çürük ürün toplamaya mahkûm eden bu anlayış değişmelidir.” dedi.

Tahtasız, emeklilere yönelik yasa teklifine Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve bazı milletvekilleriyle birlikte “evet” oyu verilmesi durumunda yasa teklifi meclisten geçecek. Yasa teklifine destek vermeyen partilerin Meclis’te açıkça görüleceğini belirten Tahtasız, “Salı, Çarşamba ve Perşembe günü Meclis’te kim emekten, emekliden, işçiden yana, kim karşısında göreceğiz. Emekliler bunu takdir edecektir.” diye konuştu.

Emeklilerin birlik olması halinde siyasi iradeyi değiştirebilecek güce sahip olduğunu savunan Tahtasız, emekliler için verilen bir yasa teklifine karşı çıkan partilerin bunun sonuçlarını sokakta ve sandıkta göreceğini ileri sürdü.

CHP olarak işçi, çiftçi ve emeklilerin yanında olduklarını vurgulayan Tahtasız, mevcut emekli maaşlarının yetersiz olduğunu söyledi. En düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesinde olması gerektiğini belirten Tahtasız, 11 bin gün prim ödeyerek 25-30 yıl kamu hizmeti veren memurların bulunduğunu hatırlattı.

2008 yılında yapılan katsayı değişikliğinin emekli maaşlarını olumsuz etkilediğini dile getiren Tahtasız, “Birçok emeklinin ortalama maaşı 23 bin liraya sınırlandı. 30-35 yıl görev yapmış öğretmenlerimiz bile bugün 30-35 bin lira bandında emekli maaşı alıyor. Bu insanlar adeta açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Tahtasız, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesinin sosyal adalet açısından zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.