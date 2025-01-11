Çorum Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Hizmet-İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve personel şirketi bünyesinde çalışan işçiler katıldı. 3 yıllık olarak imzalanan sözleşme gereğince personel maaşlarına memur maaş zammı oranında zam yapıldı.

Hizmet-İş Şube Başkanı Köroğlu konuşmasında Çorum Belediye Başkanı Aşgın’a sözleşmede kendilerine gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür etti. İşçiler adına oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın ise işçilerin her zaman yanlarında olduklarını, belirtti. Başkan Aşgın “Çalışma arkadaşlarımızın haklarını gözetmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek en önemli önceliklerimizden biridir. Bu sözleşme, emeğe verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Gelecekte de daha iyi şartlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ