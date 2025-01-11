Özdemir, Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurulu’nda yapılan seçimle 2 yıl süreyle yeniden İlan Prodüktörleri Temsilcisi oldu. Sefa Özdemir, Anadolu basını için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurulu’nda İlan Prodüktörleri Temsilciliği için geçtiğimiz gün İstanbul’da bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nde seçim gerçekleştirildi.

Seçime, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Tahir Gülebak, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, ÇORUM HABER Haber Müdürü Volkan Sınayuç gibi önemli isimler katıldı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığı görevine Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı seçildi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de divan heyetinde yer aldı.

Daha önce mail yoluyla adaylık başvurusu yapan Vedat Aslan’ın salonda bulunmadığı için aday olmadığı seçimde Sefa Özdemir, yaptığı selamlama konuşmasında prodüktörlük görevinin Anadolu basını ile reklam ajansları arasında bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Sefa Özdemir, “Bu zamana kadar çalışmalarımızı hep birlikte yürüttük. Sizlerden aldığımız güçle güzel işler yapmaya gayret edeceğiz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından delegeler sandıklara oylarını attı. Seçim sonucunda 125 kişinin katıldığı seçimde 123 oy alan Sefa Özdemir, iki yıl daha BİK İlan Prodüktörleri Temsilcisi olarak görev yapmaya hak kazandı.

Özdemir, seçim sonucunda yaptığı teşekkür konuşmasında ise prodüktörlük mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Reklam ajansları ile gazetelerimiz arasında Basın İlan Kurumu çatısı altında bir köprü görevi üstleniyoruz. Anadolu basını için bu alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerden aldığımız destekle güzel işler başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilat Başkanı olarak da görev yapan Sefa Özdemir, delegelere desteklerinden dolayı minnettarlığını dile getirerek, Basın İlan Kurumu çatısı altında Anadolu basını için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra ise BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Sefa Özdemir’i tebrik ederek mazbatasını divan heyeti ile birlikte teslim etti.

Editör: HABER MERKEZİ