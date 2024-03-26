Yaşlıları evlerinde ziyaret eden Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ikramlarda bulundu.

Çorum Belediyesi’nin evde bakım ve ev temizliği hizmeti sunduğu yaşlılar için ramazan ve bayramlık ikramlarından oluşan koliler hazırlandı. Yaşlar Haftası’nda güngörmüşlerin evlerine giden belediye ekipleri, çeşitli iftariyeliklerin yanı sıra kolonya ve bayram şekerlerinin yer aldığı ikram kolilerini teslim etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Aşgın, “Bizim amacımız Hakk’ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Bizlere dualarıyla destek veren büyüklerimizden Allah razı olsun. Evde bakım ve evde temizlik hizmetimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Bu şehrin büyülerine bizleri hizmetkâr kılan Rabbimize hamd ediyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi