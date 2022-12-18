Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihale ile su bazlı üre çözeltisi satın alındı.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

40 bin litre Adblue alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 852 bin 600 TL olan ihalede Werder Kimya Sanayi 295 bin 200 TL; Koçoğlu Yakıt İnşaat 351 bin 600 TL, Seymen Petrol 419 bin 200 TL, İlksa Makine İnşaat 503 bin 2200 TL ve MZD Kimya Akaryakıt Gıda firması ise 515 bin 200 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

