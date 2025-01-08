Çorum’un Alaca Belediyesi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere personel alım ilanı yayımladı. Toplam 5 personel için başvurular 8 Ocak 2025 tarihine kadar alınacak. Adaylar, 10 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek mülakata katılacak.

Alınacak personellerin görev alacağı pozisyonlar ve başvuru şartları şöyle:

* Grafik Tasarımcısı (1 Kişi)

* Şartlar: Ön lisans (Grafik Tasarım Bölümü) mezunu olmak, en az 2 ay deneyim sahibi olmak.

* Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) (1 Kişi)

* Şartlar: En az ortaokul mezunu olmak, 2 ay deneyim aranmaktadır.

* Beden İşçisi (2 Kişi)

* Şartlar: En az lise mezunu olmak, 2 ay deneyim aranmaktadır.

* İnşaat Boyacısı (1 Kişi)

* Şartlar: En az ilkokul mezunu olmak, 2 ay deneyim aranmaktadır.

Başvuru için genel şartlar arasında adayların Alaca ilçesinde ikamet etmeleri, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmaması yer alıyor.

Başvuru için gereken belgeler ise şu şekilde:

Diploma, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, sürücü belgesi fotokopisi, adli sicil kaydı ve askerlik ile ilgili belge.

Adaylar başvurularını bizzat Alaca Belediye Başkanlığı'na yapacak. Ayrıca, başvuruların son günü olan 8 Ocak 2025 tarihi, başvuruların kabul edileceği son gün olacak.

Mülakatın yapılacağı 10 Ocak 2025 tarihinde ise adaylar, Belediye Meclis Salonu'nda saat 10.00’da değerlendirmeye alınacak.