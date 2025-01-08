CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Diş Hastanesi’nin yeni yerinde hizmet vermeye başladığını belirterek, hastaneye ulaşım konusunda sıkıntı yaşandığını kaydetti. Hastanenin yollarının labirent gibi olduğunu kaydeden Özbal, “Hastaneye ulaşmak isteyen hastalarımız define arar gibi hastaneyi arıyorlar. Bir en evvel bir kısmı bozuk olan bu bağlantı yolları yapılmalı, ana yoldan direk olarak hastaneye ulaşım sağlanmalıdır” dedi.

Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Özbal, “Yeni yılın ilk Meclis toplantısında CHP Meclis Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesile ile yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, mutluluk ve sıfır enflasyon getirmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ayrıca tüm memurlara, emeklilere, asgari ücret ile çalışmak zorunda olan tüm vatandaşlarımıza, atanamayan ve ücretli çalışmak zorunda olan tüm öğretmenlerimize ve de KPSS’de yüksek puan alıp da mülakatta elenen tüm gençlerimiz geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle de emekliler yılı olarak ilan edilen 2024 yılının emekliler için bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DİŞ HASTANESİ YOLU LABİRENT GİBİ”

Diş Hastanesi’nin yeni yerinde hizmet vermeye başladığını ancak hastaneye ulaşımın sıkıntılı olduğunu kaydeden Özbal, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Yollar labirent gibi. Hastaneye ulaşmak isteyen hastalarımız define arar gibi hastaneyi arıyorlar. Bir en evvel bir kısmı bozuk olan bu bağlantı yolları yapılmalı, ana yoldan direk olarak hastaneye ulaşım sağlanmalıdır.

Hazır o bölgeden bahsetmişken, Diş Hastanesi’nin üzerindeki yeni yapılan yolun bazı bölümlerinde bozulmalar mevcut olup ciddi tehlike oluşturmaktadır. Biran evvel bu yolun da bakımının yapılması gerekmektedir.”

“BİSİKLET YOLLARI DEFORME OLMUŞ”

“Bir başka konu ise bisiklet yolları. Malumunuz yaz ayları yaklaşıyor ve bisiklet kullanımı artacak. Lakin sizin bisiklet yolu diye adlandırdığınız yolların birçoğu deforme olmuş durumda. Bisiklet ile o yolları kullanmak oldukça zor olup lütfen iyileştirme çalışmalarını biran evvel yaptırınız.”

“HACI BEKTAŞ VAKFI’NIN KANALİZASYON

SORUNU HALEN ÇÖZÜLMEDİ”

“Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na yeni bina yapılmaktadır. En son temel kazılırken mevcut binanın kanalizasyonu hasar almış olup sorun belediyeye bildirilmiştir. Mevcut bina tehlike altındadır. Buradaki sorun, ekiplerin hızlı hareket etmemeleri yâda edememeleridir. 4-5 gün geçmesine rağmen hâlâ tamirat işleri başlamadı. Eminim ki bu sorun belediyemiz tarafından halledilecektir ama buradaki sıkıntı bu gibi çok yoğun kullanılan yerlerde ve binaların risk altında olduğu durumlarda belediyemizin hızlı hareket edememesidir. Bu durumu bilgilerinize sunmak isterim.”

“ÜLKEMİZDE BAŞÖRTÜSÜ SORUNU KALMADI”

Konuşmasının devamında AK Partili Erdoğan Cengiz’in “laiklik ve cumhuriyet” karşıtı açıklamalarına da yanıt veren Erkan Özbal, şunları söyledi:

“Din üzerinden siyaset yapan partiler özelliklede iktidar partisi kendi açılarından işler ne zaman sarpa sarsa hemen başörtüsü diye başlayan ‘benim başörtülü bacılarım okuyamadı’ diyerek devam eden cümleler kurarlar.

Bir devlet büyüğümüz ‘Benim kızlarım başörtüleri sebebiyle üniversiteyi Türkiye'de okuyamadılar. O yüzden Amerika'da okudular’ demişti. Tamam, kız çocukları başörtülüydü. Peki, bu devlet büyüğümüzün erkek çocukları da yurt dışında okudu. Onlarda mı başörtülüydü de yurt dışında okudular? Neden memleketimizde okumadır?

Artık ülkemizde başörtüsü sorunu kalmamıştır. Meclisimizde de başörtülü kadınlarımız vardır. Burada kimseye ekmek çıkmaz.”

Editör: Haber Merkezi