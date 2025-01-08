Çorum Vergi Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kargı, Dodurga Oğuzlar ve Laçin mal müdürlükleri Osmancık Mal Müdürlüğüne, Uğurludağ Mal Müdürlüğü ise İskilip Mal Müdürlüğüne bağlanacak.

Kargı, Dodurga Oğuzlar ve Laçin’de bulunan vergi mükellefleri yapacakları tüm işlemler için Osmancık Mal Müdürlüğüne, Uğurludağ’daki vergi mükellefleri ise İskilip Mal Müdürlüğüne giderek işlemlerini yaptırmak durumunda kalacak.

KAPANACAK MÜDÜRLÜKLERİN LİSTESİ HAZIR

Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 114 Mal Müdürlüğünün kapatılmasına yönelik karar aldı. Kapanacak müdürlüklerin listesi hazırlanarak Bakanlık makamına sunuldu. Bu adımın kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve hizmetlerin daha verimli bir şekilde sunulması amacı ile atıldığı, kapanma sürecine ilişkin detayların ve uygulama planlarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisine ulaşıldı.

200 MAL MÜDÜRLÜĞÜ DAHA KAPANACAK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada ilk aşamada 100 daha sonra 200 olmak üzere 300 mal müdürlüğünün tasarruf ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatılacağını aktarmıştı.

ATAMA VE GÖREVLENDİRME SÜRESİ TANINACAK

Kargı, Uğurludağ, Dodurga Oğuzlar ve Laçin mal müdürlükleri ve görev yapan personeller için atama ve görevlendirme süresi tanınacak.

Hizmet birleştirilmesi yapılan Mal Müdürlüklerinde görev yapan personelin atama ve görevlendirme işlemleri ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünce yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğine göre beş yıl zorunlu çalışma süresi olan gelir uzman yardımcıları ile gelir uzmanları ise zorunlu çalışma sürelerini hizmet birleştirilmesinin yapıldığı yerlerde tamamlayabilecek.