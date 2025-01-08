Katılımcılar için hem keyifli hem de öğretici bir deneyim sunan bu atölye, Türk müziğinin derinliklerine inme fırsatı verdi. Orhan Karaiba’nın liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar makamlar ve icra usulleri hakkında uygulamalı eğitim alarak, Türk müziği kültürünü daha yakından öğrenme şansı buldular.

Etkinliğin müzik eğitimi alanında önemli bir katkı sunduğu belirtilirken, bu tür organizasyonların Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması ve müzik eğitimine olan ilginin artırılması açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, etkinliğe katılan tüm katılımcılara, Orhan Karaiba ve öğrencilerine teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ