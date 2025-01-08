Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte Mimarsinan Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, merkezin sağlık hizmetleri sunumu ve işleyişi detaylı bir şekilde incelendi.

Aile hekimleri ve sağlık personeliyle bir araya gelinerek, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ayrıca, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile hekimliği birimleri ile hastaneler arasındaki entegrasyon, aile hekimlerinin çeşitli tetkikleri isteme yetkisi gibi önemli konular görüşüldü. Bu konuların sağlık sistemine sağlayacağı katkılar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, aile sağlığı merkezlerinin en iyi hizmeti sunabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tüm desteğin sağlanacağına dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek adına altyapı ve eğitim çalışmalarının artırılmasına yönelik öneriler dile getirildi.

Ziyaret sırasında, yapımı tamamlanan Mimarsinan Aile Sağlığı Merkezi'nin yeni binası hakkında da bilgilendirme yapıldı ve taşınma süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Sinan Zehir, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ