Çorum Belediyesi, Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Çorum Belediyesi’nde çalışan 414 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren sosyal denge sözleşmesinin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediye’de çalışmak büyük bir ayrıcalık, ayrı bir onurdur. 2019 Mart ayında göreve geldiğimizde ne vaat ettiysek yüzde 74’ünü tamamlamış olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu başarı hepimizin başarısı” dedi.

“Çorum Belediyesi yolsuzlukla, hırsızlıkla, yanlış işlerle anılmıyor. Güzelliklerle, dürüstlüklerle, ahlakla, erdemle anılıyor. Tüm bunlarda hepimizin payı var” diyen Aşgın, Belediye olarak asla frene basmayacağız, gaza basmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de, hatta dünyada mali sıkıntılar var. Bu mali koşullarda dahi yapacağımız çok iş var” ifadelerini kullandı.

Sosyal denge sözleşme oranını belirlediklerini kaydeden Aşgın, “Yüzde 100 seviyesi size hayırlı-uğurlu olsun. Bizim arkadaşlarımız en yüksek oranlara layık. Sosyal denge sözleşmesini yüzde 100 artırdı, 4120 lira yaptık. Fazlasını da yaparız yeter ki, şu aşkı, şu gönül birlikteliğini sağlayalım. Daha fazla imkanları sizlerle buluşturmaya ahdettik” şeklinde konuştu.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin de sosyal denge sözleşmesinde yapılan artışla ilgili memnuniyetini dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Açıklamaların ardından sosyal denge sözleşmesinin imzaları atıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

