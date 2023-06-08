Geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündeminden düşmeyen Galip Kuşçuoğlu Vakfı’na ait ibadethanenin yıkımıyla ilgili eleştirilerini dile getiren CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, “İmar planlarında oradan yolun geçeceği o cami ta inşaata başlamadan 2009’da belliydi. İnşaat başladığında müdahale etmek yerine yapımına göz yumulmuştur. 2014’de belediyenin de desteğiyle hizmete açılmış. Devamında bakılıyor ki oradan yol geçiyormuş” dedi.

YAĞBAT: “TEK PARTİ İKTARINDA CAMİLER YIKILDI”

Yılmaz’ın eleştirilerine yanıt veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise “Geçtiğimiz hafta içerisinde yıkımı yapılan kaçak ibadethaneyle ilgili olarak Belediye Meclisi kürsüsünden cami ibaresinin kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Camiler kamu menfaatinin gerekli görüldüğü şekilde yıkılabileceğini belirten Yağbat, “Bu işlemler, bu milletin içerisinde cami zihniyetine karşı bir anlam taşımamaktadır. Çorum Belediyesi’nin ibadethanelerle ilgili olarak nasıl bir tavır içerisinde olduğu, nasıl birleştirici bir çaba içerisinde olduğunu da bütün meclis üyelerimiz biliyor” dedi.

Konuşmasının devamında “Tek parti iktidarı döneminde yıkılan, ahıra çevrilen, gazino yapılan camiler var. İnternetten araştırıldığında hepsi ortaya çıkıyor” diyen Yağbat, “Öyle bir geçmişi savunmak hakikaten zor. Burada siyasi rant devşirmek için cami olmayan bir yere cami diyerek siyasi bir rant devşirmenin de çok ahlaki olmadığını düşünüyorum. Şehrin ali menfaatleri için bir takım uygulamaların yapılması esastır. Geçen hafta ilgili vakfın genel merkez yöneticileri de geldi. ‘Burada kamunun menfaati önemlidir. Külliyenin yıkılmasında herhangi bir sorun yoktur’ diye kendi ifadeleriyle kullandılar” dedi.

YILMAZ: “AKP DÖNEMİNDE YÜZLERCE CAMİ YIKILDI”

Tekrar kürsüye çıkan CHP’li Yılmaz ise, “Hukukçusunuz, kaynak ve belge soruyoruz. Biz Yağbat gibi iftira etmeyeceğiz. Müslüman yalan konuşmaz. Bu iddianızı ispat edeceksiniz. ‘Pavyon yapılan camiler var’ diyor. Bir Müslüman’a yakışıyor mu? AKP’nin 21 yıllık iktidarında AVM yapmak için yıktığı camilerin listesine iyi bakın.

‘Hepiniz hafızalarınızı tazelesin’ diyor. Sorsan 69 doğumlu, CHP’ ise 50’den buyana iktidar değil. Siz teflon tava gibisiniz. Hiçbir şey tutmuyor sizde. Allah’tan kork, pavyon yapıldı diyor. Dağıttığınız bilgilendirme notlarında mahkeme cami diye tarif etmiş. Nerenin cami ve ibadethane olup olmadığına kim karar veriyor? Hacı Bektaş Vakfı müftülüğe bağlı değil, o zaman ibadethane değil mi?” sözleriyle Yağbat’a yanıt verdi.

Tansiyonun yükseldiği Meclis’te CHP grubu, toplantıyı terk etti.