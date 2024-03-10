Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, her şeyin bir sonu olduğunu önemli olanın hayırla yad edilmek olduğunu, güzel izler bırakmak olduğunu belirterek, “Şunu açık yüreklilikle ifade edebilirim belediye meclisimiz bütün partilerimizle bütün gruplarımızla AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grubumuzla Çorum Belediyesi tarihinde çok önemli kararlara imza atmıştır. Şehrimizin önemli sorunlarına neşter atmış çok kıymetli bir meclis. Belki uzun yıllar sonra da şehrimize kazandırdığı önemli hizmetlerle inşallah hayırla yad edilecek, tarihe geçmiş olacak. Bütün meclis üyelerimize kalbi şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi