Çorum Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesi son Meclis toplantısında CHP’nin kadın meclis üyeleri Didem Tokgöz ve Nazik Bulut de gündem dışı söz aldı.

Didem Tokgöz, 8 Mart’ın dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gün olduğunu belirterek, “Bizim için 8 Mart takvimsel olarak bir gün değildir, yaşamlarımıza sahip çıkma günüdür. Bizler eşit ve adil yaşamak için fırsat eşitsizliğini sonlandırmak için güvenli iş, güvenli gelecek demek için birbirimize sahip çıkmalıyız.” dedi.

Kadınların üstünlük ve ayrıcalık istemediğine dikkati çeken Tokgöz, kadınların tehdit aldığı zaman devletin organları ile koordineli çalışmak istediklerini söyledi.

5393 sayılı belediye kanununda yer alan nüfusu 100 bin üzerinde olan belediyelerin kadınlar için konukevi açma zorunluluğu olduğunu dile getiren Tokgöz, “Tam da bu yüzden her sene öneride bulunduğumuz kadın sığınma evi açma talebimiz konusunda neden bir çalışma yapmadığınızı kamuoyuna açıklamanızı istiyoruz. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.” ifadesini kullandı.

Tokgöz’e cevap veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olduklarını, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün işletmesi durumunda Kadın Sığınma Evi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

BULUT: “KADIN SÜREKLİ SALDIRI HALİNDE”

Nazik Bulut, 8 Mart’ın kadınların bir araya gelip eğlendikleri bir gün olmadığını kadın dayanışmasının ve kadın mücadelesinin adı olduğunu hatırlattı. 8 Mart’ın yangınların ortasında hayatlarını hiçe sayıp ölüme yürüyen emekçi kadınların arkalarında bıraktıkları onurlu mücadelenin sembolü olduğunu kaydeden Bulut, “Biz bu günü asla unutmayacağız. Geçmişten günümüze tüm dünyaya ilham veren binlerce kadını, kadınların tüm zorluklara rağmen imza attıkları muhteşem başarıları düşününce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanmasının sayısız sebebi olduğunu görmek çok da zor değil.

Yaşadığımız topraklarda kadının mücadele etmesi için çok sayıda neden var aslında. Kadının emeği, sosyal yaşamı ve bedeni sürekli saldırı altındadır. Şiddet, kadın cinayetleri, yoğun emek sömürüsü, yaşam tarzına müdahale gibi kadın sorunları, kadınların toplumda var olma mücadelesini her geçen gün artırmaktadır.” dedi.