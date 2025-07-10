Çorum Belediyesi, temizlik, altyapı ve üstyapı çalışmaları, sulama çalışmaları ve toplu ulaşım hizmetlerinde kullanmak üzere yeni araç ve iş makineleri ile filosunu güçlendirecek.

Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısında, yeni araçların alımıyla ilgili gündem maddelerinde kabul edildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın araç filosuna 27 yeni araç kazandıracaklarını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da destek alınacağını belirten Başkan Aşgın “Belediyemizin araç parkına yeni araçlarımızla çok güçlü bir destek sağlayacağız. Toplamda 27 yeni hizmet aracı ile makine parkımızı yenilemiş olacağız” dedi.

BAKANLIKTAN 15 MİLYON TL’LİK DESTEK

Çöp toplama aracı, yol süpürme aracı ve çöp konteyneri alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 15 milyon TL’nin üzerinde hibe alınacağını da vurgu yapan Başkan Aşgın “Bu anlamda, kamu kaynaklarını şehrimize kazandırma konusunda da önemli bir destek almış olacağız.” dedi.

Çorum Belediyesi araç filosunu, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, damperli kamyon, itfaiye arazözü, sulama arazözü, panelvan minibüs, toplu taşıma için otobüs, kamyonet, iş makinesi, greyder, yükleyici, silindir, çöp toplama aracı, yol süpürme aracı olmak üzere 27 araçla güçlendirmiş olacak.

Muhabir: Haber Merkezi