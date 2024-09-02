Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan 9 arsayı toplam 32 milyon TL’den satışa çıkardı.

Belediyeler finansal kaynak oluşturmak için mülkiyetindeki arsaları satışa çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çorum Belediyesi tarafından 9 adet arsa satışa çıkarıldı.

Çorum Belediyesi Ulukavak Mahallesi, Ayarık ve Kuruçay mevisinde bulunan 9 arsayı toplam 32 milyon liradan ihale ile satışa çıkardı.

İhale yarın (3 Eylül 2024 Salı günü) saat 14.30'da Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Editör: HABER MERKEZİ