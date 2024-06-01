Şehrin yeşil dokusunu artırmak ve mahallelerde vatandaşların zaman geçireceği yeni alanları kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi şehre yeni parklar kazandırıyor. Tek ceviz 37. Sokak’ta 4 bin metrekare alanda, Kerebigazi Caddesi’nde 2 bin 640 metrekare alanda, Çiftlik Çayırı 33. Sokak’ta 2 bin 530 metrekare alanda, Kapaklı 17. Sokak’ta 1000 metrekare alanda, Bağcılar 34. Sokak’ta ise 1.470 metrekare alanda olmak üzere 5 bölgede toplam 11 bin 640 metrekare alana yeni parkların yapımına başladı.

Yeni yapılan parklarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum içinde yeşil değil, yeşil içinde bir Çorum” sloganıyla çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.



Başkan Aşgın "Çorum Belediyesi olarak, şehrimizin yeşil dokusunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Yapımına başladığımız 5 yeni park, bu vizyonumuzun bir parçasıdır. 'Çorum içinde yeşil değil, yeşil içinde bir Çorum' sloganıyla yola çıktık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni parklarımızda yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oturma alanları ve çocuklarımız için oyun grupları bulunacak. Hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.