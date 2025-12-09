Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'da 2025'te yeni kuyular açıldığı, hat çalışmaları yapıldığı ve arıtma tesisi projesinin tamamlandığı vurgulandı.

Türkiye'nin bu dönemde kuraklıkla mücadele ettiği belirtilen açıklamada, bu dönemde Çorum'da içme suyu kesintisi yaşanmadığı vurgulandı.

2025'te 49 bin 100 metre yeni içme suyu hattı döşendiği aktarılan açıklamada, su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla açılan 16 yeni su kuyusundan kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 45'inin karşılandığı vurgulandı.

İçme suyu altyapısına yönelik yoğun çalışma yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, "Çorum Belediyesi 2025 yılında su yatırımları için harcadığı 364 milyon liraya karşılık ise Aralık ayı itibariyle 189 milyon 151 bin 707 lira su faturası tahsilatı gerçekleştirdi. Aralık faturalarıyla birlikte tahsilat miktarının 210 milyon liraya ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

1,5 milyar lira bütçeli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve 2. İsale Hattı çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, projenin tamamlanmasıyla kentin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu yıl su faturalarından elde edilen gelirin su yatırımlarına harcanan bütçenin çok altına kaldığını, içme suyunu makul ücretle kullandırdıklarını ve hiçbir yatırımı aksatmadan sürdürdüklerini vurguladı.

Çorum'un su geleceğini güvence altına almayı hedeflediklerine işaret eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz gece-gündüz yoğun bir gayretle çalışıyor. Amacımız, hemşehrilerimize bir gün dahi su sıkıntısı yaşatmamak ve Çorum'un su geleceğini güçlü yatırımlarla güvence altına almaktır. Kuraklığın etkisini artırdığı bu dönemde yaptığımız tüm çalışmalar, şehrimizin susuz kalmaması için ortaya koyduğumuz kararlılığın bir sonucudur. Kuraklık nedeniyle birçok şehirde su kesintileri yaşanırken Çorum'da kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yoğun kuraklığa rağmen bir gün bile susuzluk yaşatmadık. Bunu yaptığımız doğru planlama ve zamanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlara borçluyuz."