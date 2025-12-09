Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl "Okullarda para toplanması yasak" bildirisine rağmen, bazı okullar, okul aile birlikleri aracılığıyla bağış adı altında para toplamaya devam ediyor.

Bu yasağa rağmen Çorum'da Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Okul Aile Birliği aracılığı ile öğrencilerden velilere, zarf gönderilerek bağış yapmaları istendi.

Zarfa konulacak olan paranın ise 400 TL olacağının belirtildiği, ayrıca zarfla göndermek istemeyenler için de bir de iban hesabı açıldığı öne sürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen bağış adı altında istenen yardımların hala neden devam ettiğini soran veliler, "Her insan çocuğunun iyi bir şekilde eğitim almasını ister. Devletimiz okullara destek verirken, bir devlet kurumu olan bu okul neden velilerden para istiyor. Aidat adı altında istenen para velinin gönlünden geçtiği gibi olur. Okul yönetimin belirlediği miktar kadar olmaz. Bu isteği karşılayamayan, çocuğunun mahcup olmaması düşüncesiyle mecbur vermek zorunda olan velilerimiz mutlaka olacaktır" diyerek aidat isteğini eleştirdi.

Veliler, sürekli eve gönderilen bağış kağıtlarına veryansın ederek, İl Milli Eğitim Müdürünü göreve davet etti.