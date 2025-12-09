Esra Erol’un canlı yayınında işlenen bir olay, hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Evli olan ve bir çocuk sahibi Zeynep’in, İbrahim isimli gençle kaçması ve ardından yaşanan gelişmeler tartışmaları alevlendirdi. Olay kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

EVLİLİĞİNİ BIRAKIP BAŞKA BİRİYLE KAÇTI

Programda anlatılanlara göre Zeynep, 19 yaşındaki oğlunu ve eşini bırakarak İbrahim isimli gençle birlikte kaçtı. Aile bireylerinin bu ilişkiye sert şekilde karşı çıkması üzerine Zeynep ile İbrahim arasında gerginlik yaşandı. İbrahim, hem aile baskısı hem de yaşanan tartışmalar nedeniyle Zeynep’i terk etti..

TERK EDİLİNCE EŞİNE DÖNMEK İSTEDİ

Zeynep’in stüdyo programına tek başına çıkması üzerine devreye giren eşi, yaşananları açıklarken duygusal anlar yaşandı. Eşi, “Sevseydi seni terk etmezdi, gördün bırakıp gitti” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu ifadeler karşısında Zeynep, yaşadığı pişmanlığı anlatarak eşine geri dönmek istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Programdaki olayın yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin yorum yaptı. Paylaşımlarda, yaşananların toplumsal değerler açısından düşündürücü olduğu belirtilirken, bazı kullanıcılar televizyon programlarında bu tür olayların sıkça yer almasını eleştirdi.

Öne çıkan yorumlardan bazıları şunlar oldu:

“Ne zaman bu hale geldik?”

“Başka bir seviye artık bunlar.”

“Çoluğunu çocuğunu düşünen TV izletmesin.”

“Yazıklar olsun oraya çıkaranlara.”