YILBAŞI ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

2025 yılının sonuna yaklaşılırken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi- Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımlan Durmuş dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi ve piyasaya sürülmesine karşı yayımlanan açıklamada, vatandaşın alkol alırken dikkat etmesi gereken hususlar ifade edilirken yetkililere de denetimlerin sıklaştırılması uyarısında bulunuldu. Başkan Durmuş açıklamasında sahte alkolden dolayı devletin uğradığı zarara da değinildi.

CAYDIRILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kadir Durmuş yayımladığı açıklamada “Bilindiği üzere yılbaşına sayılı günler kaldı. Alkol ve diğer alkollü içkilerle ilgili kaçak üretim her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana, son yıllarda olduğu gibi yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 40 milyar TL’yi aşan bir vergi kaybı söz konusu. Bu durum, yasa dışı üretim yapanların cebine haksız kazanç olarak giriyor. Devletimizin bu zararın önüne mutlaka geçmesi gerekiyor. Denetimler arttıkça yakalanma oranları da yükseliyor ancak tüm üretim noktalarını tespit etmek kolluk kuvvetleri için kolay olmuyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın ihbar hatlarını kullanması ve cezaların artırılarak bu işi yapanların caydırılması büyük önem taşıyor.

FİYATLARIN YÜKSELMESİ TETİKLİYOR

Aksi hâlde etil alkole ulaşmak kolaylaşıyor. İnternetten, işi olmadığı hâlde bu maddeleri temin edenlerin sayısı artıyor. Alkol fiyatlarının yükselmesi de kaçak ve evde üretimi tetikliyor. Bu da sakatlanma ve ölüm vakalarında artışa yol açıyor. Bu yüzden vatandaşları sürekli uyarıyoruz. Bandrolü olmayan, gerekli belgeleri bulunmayan kişiler tarafından üretilen içkilerin nasıl yapıldığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Denetimler artınca biraz gerileme görülse de daha etkili kontroller yapılmalı. Satış noktalarındaki bandrol ve ruhsat denetimleri eksiksiz uygulanmalı.

OTOKONTROLÜ HEP BİRLİKTE SAĞMALI

TEKEL döneminde kolluk kuvvetleri ve TEKEL personeli birlikte denetim yapar, meslek odalarındaki belgelerle adreslere kolayca ulaşılırdı. Özel sektöre geçişten sonra bu süreç zorlaştı. Devletimizin bu konunun üzerine kararlılıkla gitmesi şart. Sadece Ankara ve İstanbul’da yılın ilk yarısında 300’e yakın kişi hayatını kaybetti. Aileler, bu ürünlere kolay ulaşılmasından ve evde yapılabilir olmasından dolayı endişeli. Bu nedenle otokontrolü hep birlikte sağlamalı, açık satış yapılan yerlerde denetimlere destek vermeliyiz.

ÖLDÜRÜYOR VE SAKAT BIRAKIYOR

Kaçak alkol insanları öldürüyor veya sakat bırakıyor. “Keyif yapayım” derken hayatı riske atmanın hiçbir anlamı yok. Devletimizin bir an önce gerekli önlemleri alması gerekiyor. Üstelik alkolle tanışma yaşı da düşüyor. Bu nedenle çocuklarımıza ve yaşlılarımıza çok dikkat etmeliyiz. Alkol bağımlılıkları kazalara, can kayıplarına ve ailelerin dağılmasına sebep oluyor. Bu gözü dönmüşlerle öyle mücadele edilmeli, öyle caydırıcı cezalar verilmeli ki bir daha üretmeye cesaret edemesinler.” ifadelerini kullandı.