Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve Üyelikleri ile birlikte Dış İşleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda bir çok atama gerçekleştirildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 bin 410 isim Vergi Başmüfettişliğine atandı.

Atama kararlarına göre görevden alınan Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk yerine 2022 yılından beri Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Çorumlu hemşehrimiz Zafer Bektaş atandı. Yerine ise Derya Bulut Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak atandı.

İl Genel Meclisi eski Başkanı Mehmet Bektaş’ın oğlu olan Zafer Bektaş Amasya’dan önce Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili olarak görev yapmıştı.

Muhabir: Haber Merkezi