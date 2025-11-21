İl Genel Meclisi Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu Başkanı Selami Gafar, ilimiz Kargı İlçesi’ni bağlı Karapürçek Köyü’nün içinden geçen karayolu kenarındaki evlerin her an yıkılabileceğini veya heyelan yaşanabileceğini belirterek bu konuda çalışma yapılması için acilen ilgili kurumlara başvurulması gerektiğini söyledi.

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantılarına devam ediliyor. Muhammed Fatih Temur yönetiminde bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu tarafından Kargı Karapürçek Köyü’ndeki heyelan tehlikesi ve Ömerbey – Paşaköy yolu üzerindeki köprüdeki göçme riski ile ilgili hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

“KÖPRÜ VE İSTİNAD

DUVARI YAPILMALI”

Komisyon Başkanı Selami Gafar, Çorum merkeze bağlı Ömerbey köyü ile Paşaköy arasındaki eski yolda bulunan köprüde göçme riski bulunması nedeniyle tehlike arz ettiğini ifade etti. Devlet Su İşleri uhdesinde olan yaklaşık uzunluğu 5 m genişliği 4 m yüksekliği ise 3 metre olan çok eski köprünün yoğun yağışlarda sel sularına yetersiz geldiğini ve taşkınlara sebep olduğunu anlatan Gafar, bu sebeple yola ve yol civarındaki ekili tarım arazilerinin zarar gördüğünü vurguladı. Gafar, köprünün DSİ tarafından günümüz şartlarına uygun bir şekilde yenilenmesinin komisyon tarafından uygun görüldüğünü anlattı.



Selami Gafar ayrıca aynı raporda Kargı ilçesi Karapürçek köyü içinden geçen karayolu kenarlarında zemin kayması oluştuğunu ve köyde bulunan yola yakın bazı evlerde heyelan riski oluşturduğunu söyledi. Gafar; heyelan riski oluşan yol güzergahında risk taşıyan yaklaşık 350 metrelik kısımda taş ya da beton istinat duvarı yapılmasının da komisyon tarafından uygun bulunduğunu vurguladı.

“ÇORUM’DA TEŞHİS KONAN

300 ÇÖLYAK HASTASI VAR”

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda ayrıca Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Mustafa Kaplan tarafından Çorum Çölyak Derneği ve Çölyak hastalığı ile ilgili üyelere bilgi verildi.

Çölyak hastalığının buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan, gluten adı verilen proteine karşı gelişen bir ince bağırsak hastalığı olduğunu anlatan Mustafa Kaplan, glutenin ince bağırsak yüzeyine zarar verdiğini bunun da besin emilimini bozarak beslenme yetersizliklerine neden olduğunu vurguladı. Hastalık belirtilerinin kişiye değiştiğini anlatan Kaplan, tanı için öncelikle kan testlerinin yapılması gerektiğini, kesin tanının ise endoskopiyle alınan parçaların incelenmesi ile sağlandığını kaydetti.

Hastalığın tek tedavisinin ömür boyu uygulanan glutensiz diyet olduğuna dikkat çeken Kaplan, Çorum Çölyak Derneği’ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini, glutensiz mutfak projesi sayesinde hastaların ekmeğe ulaşımının kolaylaştırılmaya çalışıldığını, ilimizde çölyak teşhisi konan 300 hasta bulunduğunu ancak resmi olmayan kayıtlara bakıldığında ise SGK’dan çölyak yardımı alan 2 bin hasta bulunduğunu anlattı.