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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i ilçesinde misafir ederek yapılan hizmet ve proje çalışmaları hakkında bilgi veren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ziyaretle ilgili şu bilgileri verdi:

“Hemşehrimiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i ilçemizde misafir ederek gerçekleştirilen hizmet ve projeler hakkında bilgiler verdik. Gerçekleştirilecek projeler ile ilgili kendilerinden desteklerini talep ettik. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerimizi ifade ediyor, ilçe halkım adına teşekkür ediyorum.”