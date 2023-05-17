Seçim çalışmalarına Bayat ilçesini ziyaret ederek başlayan Bekir Özsaçmacı, teşkilat mensupları ile birlikte esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla görüşerek 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

“Bizler ülkemize, halkımıza sevdalıyız. Halkımıza, partimize hizmet yolunda yorulmak, yılmak olmaz. 28 Mayıs seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferi ile sonuçlandıracağız. Kılıçdaroğlu’na seçimi kazandırmadıktan sonra milletvekillerinin parlamentoda olması ya da olmaması fazla bir anlam ifade etmez. Önceliğimiz Kıılçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne göndermektir. Bu ülkeye güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız. Birlikte kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız. Mayıslar bizimdir. Ülkemizde baharın güzelliğini, baharın coşkusunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde kendilerine destek veren tüm halka teşekkür eden Özsaçmacı, şimdi ise tüm seçmenleri 28 Mayıs’ta tekrar göreve davet etti.