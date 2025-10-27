Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Sungurlu Gazetesi sahibi iş insanı Behiç Akkaş (61) hayatını kaybetti.

Sungurlu’da iş dünyası ve basın camiasının tanınmış isimlerinden olan Behiç Akkaş’ın sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şule Akkaş’ın eşi, Efe, Dilara ve Eğmen Akkaş’ın babası olan Behiç Akkaş’ın cenazesi yarın (28 Ekim 2025 Salı günü) Sungurlu Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi