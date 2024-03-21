Partisinin seçim bürosunun açılışı için ilçeye gelen Destici, açılış töreninin ardından İskilip Belediye Başkanı ve BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ü makamında ziyaret etti.

Burada Sülük'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Destici, daha sonra İskilip Belediyesi’nce Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen iftar programında orucunu vatandaşlarla açtı.



Destici, iftarın ardından yaptığı konuşmada BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ün başarılı bir dönem geçirdiğini, yeni dönem için de destek istedi.

Sülük'ün tekrar başkan seçilmesi durumunda İskilip'i yeniden ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinleyeceğini dile getiren Destici, makul taleplerin ikinci 5 yıllık dönemde karşılanacağını kaydetti.

Destici, konuşmasının ardından U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara altın hediye etti.

Programa Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım ile vatandaşlar katıldı.