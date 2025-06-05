DEVA Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcıbı Benli, mesajında bayramların sadece dini vecibelerin yerine getirildiği zamanlar değil; aynı zamanda kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği müstesna dönemler olduğunu vurgulayarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Arife gününe dikkat çeken Zehra Sucu Benli, kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat’ta yapacakları duaların kabul olmasını dileyerek, “Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın zamanıdır. Bayramlar; birbirimize ulaşmanın, kucaklaşmanın, barışmanın zamanıdır. Bayramlar; kaybettiğimiz sevdiklerimizi hatırlamanın, şükrün ve muhasebenin zamanıdır” ifadelerine yer verdi.

Tüm İslam dünyasının ve vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur, sağlık ve barış içinde geçirmesini temenni eden Benli, bayramın tüm insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ