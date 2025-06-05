Toplantıda, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin sunumları eşliğinde, suç oranları, asayiş olaylarına müdahale süreçleri, okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği gibi konular ele alındı.

Vali Ali Çalgan, Çorum’un huzurunu korumak adına güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları için teşekkür ederken, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıya, kaymakamlar, kolluk kuvvetleri yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

Editör: NURDAN AKBAŞ