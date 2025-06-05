Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampı'na Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrenci için denize girme etkinliği düzenlendi. Güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6'sı çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki Mehmet Erdem Akdeniz ile 16 yaşındaki Cemal Emre Kurt hayatını kaybetti. Öğrencilerden Mehmet Emre Ankara'da, Cemal Emre ise Çorum'da toprağa verildi.

Özel bir hastaneye sevk edilen ve durumu ağır olan Alperen Bayraktar ise (17) yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise taburcu edildi. 4 gündür şehir hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bayraktar'dan bugün acı haber geldi. Doktroların tüm müdahalesine rağmen Bayraktar'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Mersin Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Editör: İHA AJANS