Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olayda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kampa giden öğrencilerden bazıları, yüzmek için denize girdi. Havanın rüzgârlı, denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki Cemal Emre Kurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cemal Emre Kurt'un cenazesi, memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyüne getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının adından Cemal Emre Kurt'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Çorum Valisi Ali Çalgan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit de Kurt'un ailesine taziye dileklerini iletti.

Editör: İHA AJANS