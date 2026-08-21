Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki bir kahvehanede Hasan Ö. (72) ile Mehmet E. (70) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralı Hasan Ö. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tarafların sabah saatlerinde de kavga ettikleri iddia edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.