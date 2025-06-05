Vali Ali Çalgan yönetimindeki toplantıda, köylerin altyapı ihtiyaçlarına yönelik projeler ele alındı. İçmesuyu, yol yapımı, bakım-onarım ve kanalizasyon gibi hizmetlerin köylerde etkin şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Vali Çalgan, yatırımların ihtiyaç önceliğine göre planlanacağını ve kaynakların verimli kullanılacağını belirtti. Ayrıca projelerin hızlı ve şeffaf biçimde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya kaymakamlar, İl Özel İdaresi yetkilileri ve teknik personel de katıldı. Katılımcılar, önceki yıllardaki projelerin sonuçlarını gözden geçirerek bu yıl yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

KÖYDES kapsamında 2025 yılında Çorum’daki çok sayıda köyde altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Yatırımların kısa sürede başlatılması planlanıyor.

Editör: Haber Merkezi