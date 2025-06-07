Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillenerek kuvvetlendiği günler olduğunu vurgulayan Veli Uysal, son günlerde yaşanan adaletsizlik, hukuksuzluk, millet iradesinin hiçe sayılması, keyfi uygulamalar ve yüksek enflasyon karşısındaki hayat pahalılığına dikkati çekerek, bu karanlık günlerin bir an önce yerini aydınlığa, çağdaşlığa, özgürlüğe ve demokrasiye bırakmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Veli Uysal, dini bayramların, toplumsal yaşamın gereği insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, kardeşçe kucaklaştığı özel günler olduğunu belirterek, "En çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramını kutlarım" ifadesini kullandı.

Uysal, "Sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın en güzel ifadelerinden biri olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günlerde; büyüklerimizi saygıyla anıyor, çocuklarımızın yüzünü güldürüyor, sofralarımızı paylaşarak kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Kurban Bayramı'nın, şehrimizin güzel insanlarına, ülkemize ve tüm İslam dünyasına sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR