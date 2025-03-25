2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Meteoroloji tahminlerine göre, bayram süresince Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, Çorum'da bayramda hava nasıl olacak?

2025 Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin büyük bir bölümünde bahar havası hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına göre, bayramda havanın nasıl olacağı belli oldu.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Orta vadeli tahminlere göre, Mart ayının son günlerinde Türkiye genelinde bahar havası hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel yağışlar görülebilir.

Çorum'da soğuk hava hafta başından itibaren artmaya başladı. Pazartesi günü 20 dereceye yükselen hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

YER YER YAĞIŞ BEKLENİYOR

26 Mart Çarşamba günü 21 derece olması beklenen sıcaklık 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma günü 26 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

29 Mart Cumartesi Arife günü ise parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 25 derece olması öngörülüyor.

Bayramda da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi yer yer yağışlar bekleniyor.